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Царьград

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Джон Гальяно отменил выставку к Met Gala из-за недовольств

Джон Гальяно отменил выставку к Met Gala из-за недовольств

Дизайнер Джон Гальяно отказался от участия в выставке к Met Gala, запланированной на 9 мая 2027 года, из-за недовольств.

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