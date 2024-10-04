"Ау, бабка! Что по Ливану?": Сбежавших из Израиля Пугачёву, Галкина* и Макаревича* высмеяли в Сети 19,2K прочтений

Коллаж Царьграда Сбежавшие из России артисты стали бродячими. Теперь они дважды предатели. После того как их новая родина — Израиль — начала полномасштабную войну против Ливана, предатели снова достали чемоданы.
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