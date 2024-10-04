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Медвежий угол

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"Ау, бабка! Что по Ливану?": Сбежавших из Израиля Пугачёву, Галкина* и Макаревича* высмеяли в Сети 19,2K прочтений

"Ау, бабка! Что по Ливану?": Сбежавших из Израиля Пугачёву, Галкина* и Макаревича* высмеяли в Сети 19,2K прочтений

Коллаж Царьграда Сбежавшие из России артисты стали бродячими. Теперь они дважды предатели. После того как их новая родина — Израиль — начала полномасштабную войну против Ливана, предатели снова достали чемоданы.

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Комментарии
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АЧ
Андрей Черников
Когда, наконец, будет мир в Израиле?  Когда, наконец, будет мир с Украиной?
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1 час.
Ольга
Галкина имеете в виду (который назвал &quot;гениальными&quot; взрывы пейджеров и прочей электроники  в Ливане, от которых гибли и дети)?
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1 час.
Екатерина Жиленкова
Не вижу ничего удивительного в том, что люди спасаются от войны
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1 час.

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