"Ау, бабка! Что по Ливану?": Сбежавших из Израиля Пугачёву, Галкина* и Макаревича* высмеяли в Сети 19,2K прочтений

АЧ Андрей Черников Когда, наконец, будет мир в Израиле? Когда, наконец, будет мир с Украиной?

Ольга Галкина имеете в виду (который назвал "гениальными" взрывы пейджеров и прочей электроники в Ливане, от которых гибли и дети)?