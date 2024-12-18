В Твери пройдет концерт бардовской песни

Тверская Горьковка приглашает на концерт, приуроченный к Международному Дню бардовской песни. Международный день бардовской песни отмечают 22 декабря – именно в этот день, когда солнечного света не хватает больше всего, исполнители дарят его через свои простые стихи и аккорды.
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