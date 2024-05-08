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Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

"Лично у меня возникает чувство тревоги, когда я слышу, что Россия для русских" В Госдуме не поддержали законопроект о лишении мигрантов российского гражданства за уклонение от службы Как сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Николаевич Матвеев, в Госдуме не поддержали его законопроект о прекращении российского гражданства мигрантов за уклонение от службы.

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Комментарии
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lidatima46 Тимощук
Удивительно   люди эти  депутаты     Боже как же они далеки от народа  диву даешься  Значит   мигрантам  открыть ворота   а своио молодые   едут  в заморские  страны искать  счастье    Создается   впечатление  что  депутаты ратующие  за  привоз чужеземцем  в Россию   кормятся  с рук   диаспор  что  сидят  у нас  в  стране
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17 час.
Владимир Б
95 голосов, я думаю всем ясно кто был против, и кто ими руководит, так как своего мнения они не имеют. Я надеюсь что все комментаторы здесь  правильно проголосовали на выборах и их кандидат победил?!
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15 час.
Пульхерия Djem
Разогнать эту депутатскую кодлу!!!!!!!Это некоторые депутаты,видать,на содержании у диаспор!!!
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7 час.

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