Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

Удивительно люди эти депутаты Боже как же они далеки от народа диву даешься Значит мигрантам открыть ворота а своио молодые едут в заморские страны искать счастье Создается впечатление что депутаты ратующие за привоз чужеземцем в Россию кормятся с рук диаспор что сидят у нас в стране

Владимир Б

95 голосов, я думаю всем ясно кто был против, и кто ими руководит, так как своего мнения они не имеют. Я надеюсь что все комментаторы здесь правильно проголосовали на выборах и их кандидат победил?!