"Лично у меня возникает чувство тревоги, когда я слышу, что Россия для русских" В Госдуме не поддержали законопроект о лишении мигрантов российского гражданства за уклонение от службы Как сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Николаевич Матвеев, в Госдуме не поддержали его законопроект о прекращении российского гражданства мигрантов за уклонение от службы.
Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов
Комментарии
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lidatima46 Тимощук
Удивительно люди эти депутаты Боже как же они далеки от народа диву даешься Значит мигрантам открыть ворота а своио молодые едут в заморские страны искать счастье Создается впечатление что депутаты ратующие за привоз чужеземцем в Россию кормятся с рук диаспор что сидят у нас в стране
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17 час.
Владимир Б
95 голосов, я думаю всем ясно кто был против, и кто ими руководит, так как своего мнения они не имеют. Я надеюсь что все комментаторы здесь правильно проголосовали на выборах и их кандидат победил?!
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15 час.
Пульхерия Djem
Разогнать эту депутатскую кодлу!!!!!!!Это некоторые депутаты,видать,на содержании у диаспор!!!
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7 час.
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