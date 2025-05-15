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Дооптимизировались?

Дооптимизировались?

В системе здравоохранения России работают порядка семи тысяч иностранных специалистов. И хотя в Минздраве утверждают, что сегодня медработники проходят многоэтапный процесс подтверждения своей квалификации независимо от страны происхождения, и этого достаточно для их полноценной работы, обнаруживается, что нанимаемые в качестве врачей мигранты, как правило, имеют низкий уровень подготовки, по-русски часто не разговаривают и не понимают говорящих на русском пациентов.

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