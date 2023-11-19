Первый седан совместной разработки Volvo и Geely: анонсирован Lynk & Co 07 EM-P

Принадлежащий Geely бренд Lynk & Co анонсировал новый автомобиль – Lynk & Co 07 EM-P. Ни характеристик, ни цены пока нет, но эта машина уже вовсю тестируется на дорогах общего пользования в Китае, и кое-что о ней уже известно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии