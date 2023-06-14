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Стриптизерша на 50 лет младше и охотницы за деньгами: 5 самых громких секс-скандалов Сильвио Берлускони

Стриптизерша на 50 лет младше и охотницы за деньгами: 5 самых громких секс-скандалов Сильвио Берлускони

В понедельник, 12 июня, не стало Сильвио Берлускони. Политик скончался в 86-летнем возрасте. За всю жизнь он нередко попадал в секс-скандалы и за некоторые даже успел ответить перед судом.

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