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«Я готова стать Примадонной»: Лариса Долина назвала себя святой и претендует на лавры Пугачевой

«Я готова стать Примадонной»: Лариса Долина назвала себя святой и претендует на лавры Пугачевой

Народная артистка России Лариса Долина отреагировала на слухи о том, что она может занять место Аллы Пугачевой в качестве главной певицы страны.

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