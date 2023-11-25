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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Бабиков: «Норвежцы – очень координированные, технически грамотные. Когда они приходят в сборную, их не пытаются топором тесать»

«Я бы сказал, что спортсмены из Норвегии сияют благодаря системе, выстроенной вокруг спорта. Можно посмотреть, как много спортсменов среди известных людей Норвегии.

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