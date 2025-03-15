В Архангельске временно закрыли переправу на Бревенник

В администрации города сообщили, что на переправе произошла поломка металлической детали механизмаВ администрации города сообщили, что на переправе произошла поломка металлической детали механизмаДеталь уже демонтирована и доставлена на завод.
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