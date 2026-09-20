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Царьград

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Прокуратура Москвы выявила нарушения в избирательном процессе

Прокуратура Москвы выявила нарушения в избирательном процессе

Прокуратура Москвы выявила умышленные нарушения избирательного законодательства. Призвав не вмешиваться в работу избирательных комиссий и не создавать препятствий для голосования, ведомство напомнило об административной и уголовной ответственности за такие действия.

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