Если виновата Америка, почему вы напали на нас, а не на неё?!"

В

Воробей

Предлагаю на это посмотреть с несколько другой точки зрения, более широкой: Третья Мировая назрела вполне объективно - необходимо было очередной раз перераздел мира совершить. Обычно это делалось при помощи мировых войн. До появления ядерного оружия, что создало определённые трудности. И прокси Третья Мировая намного лучше, чем НЕ прокси таковая, как меньшее из зол. Если бы не Украина, то где бы мы нашли подходящее прокси? Можно сказать, что хохлы скурвились очень вовремя! С этой точки зрения Зеля просто сделал услугу РФ, США и заодно Израилю, и всё это за счёт хохлов, которых и не жалко потому. Я бы тоже дал ему убежище, если бы попросил. Заслужил! Конечно, всё это вовсе не значит, что полноценной Третьей Мировой не может случиться. Однако, к 2022 США решили, что РФ слишком слаба — ей хватит и прокси, чтобы развалиться, в стиле традиционной концепции «Колосс на глиняных ногах». Понятно, что только в случае действительно напряженной и продолжительной прокси войны она имела шанс выполнить свою роль для дела возможности убедительного перераздела мира. А потому от Зели очень многое в этом деле зависит. И он пока держится не плохо, я бы даже сказал отлично. Но, что-то пошло для США не по плану, и РФ выстояла, что тоже традиционно. Вот сейчас и размышляют с обеих сторон, что делать дальше.