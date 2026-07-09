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Царьград

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«Самовары» вместо гигантов: Константин Малофеев предложил выход из топливного кризиса

«Самовары» вместо гигантов: Константин Малофеев предложил выход из топливного кризиса

Малофеев предложил вернуть мини-НПЗ «самоварного» типа для обеспечения армии и тыла топливом.Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в своём Telegram-канале поставил вопрос о топливном обеспечении Украины и предложил России пересмотреть подход к нефтепереработке в условиях военного времени.

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