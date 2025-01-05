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Квартальнов о 3:0: «Торпедо» – команда-зажигалка: забьет один гол – и понеслось. Важно не дать шанс, сыграть попроще. Минск сыграл грамотно»

«В голевом плане был хорошим второй период. Хотя и в первом периоде у нас было много моментов, но вратарь «Торпедо» держал соперника в игре.

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