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«ПСЖ» хочет назначить тренера по ментальному здоровью из-за вылетов из ЛЧ

«ПСЖ» собирается пригласить тренера по ментальному здоровью из-за неудач в Лиге чемпионов. По данным L’Équipe, многочисленные поражения в Лиге чемпионов (например, от «Барселоны» в 2017 году и от «Манчестер Юнайтед» в 2019-м) привели руководство парижан к мысли о психологических проблемах команды в связи с этим турниром.

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