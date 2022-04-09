«ПСЖ» хочет назначить тренера по ментальному здоровью из-за вылетов из ЛЧ

«ПСЖ» собирается пригласить тренера по ментальному здоровью из-за неудач в Лиге чемпионов. По данным L’Équipe, многочисленные поражения в Лиге чемпионов (например, от «Барселоны» в 2017 году и от «Манчестер Юнайтед» в 2019-м) привели руководство парижан к мысли о психологических проблемах команды в связи с этим турниром.