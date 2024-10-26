Актриса Кейт Бекинсейл вышла на публику в платье Барби. Об этом сообщает Daily Mail. 51-летняя Кейт Бекинсейл пришла на гала-вечер журнала Variety в розовом «мини-платье Барби» с корсетным лифом и пышной юбкой.