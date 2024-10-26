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Всё о женщинах

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Актриса Кейт Бекинсейл вышла на публику в платье Барби

Актриса Кейт Бекинсейл вышла на публику в платье Барби

Актриса Кейт Бекинсейл вышла на публику в платье Барби. Об этом сообщает Daily Mail. 51-летняя Кейт Бекинсейл пришла на гала-вечер журнала Variety в розовом «мини-платье Барби» с корсетным лифом и пышной юбкой.

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