Пентагон отверг обвинения в адрес Вооруженных сил Украины о нарушении запрета на нанесение ударов вглубь территории России

Вашингтон и Киев активно контактируют, несмотря на напряженную ситуацию на востоке Украины. Министр обороны США Ллойд Остин регулярно общается со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, и генеральный инспектор Пентагона заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь российской территории оружием дальнего радиуса действия.