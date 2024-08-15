Пентагон отверг обвинения в адрес Вооруженных сил Украины о нарушении запрета на нанесение ударов вглубь территории России

Вашингтон и Киев активно контактируют, несмотря на напряженную ситуацию на востоке Украины. Министр обороны США Ллойд Остин регулярно общается со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, и генеральный инспектор Пентагона заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нарушали запрет на нанесение ударов вглубь российской территории оружием дальнего радиуса действия.
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