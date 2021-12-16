Профессор ВШЭ назвал плюсы неофициального альянса России и Китая

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили развитие российско-китайского партнерства. Станут ли отношения между двумя странами еще более тесными в связи с тем, что и против России, и против Китая действуют военно-политические альянсы, возглавляемые США? Можно ли назвать союзом нынешнее партнерство Москвы и Пекина? И как будет развиваться российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил профессор Высшей школы экономики и МГИМО Сергей Лузянин.