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Юрий Григорьев предложил оставлять больше доходов от добычи полезных ископаемых в регионах

Юрий Григорьев предложил оставлять больше доходов от добычи полезных ископаемых в регионах

Депутат Госдумы от Забайкалья Юрий Григорьев («Справедливая Россия») предложил изменить систему распределения налоговых доходов от добычи полезных ископаемых, чтобы большая часть средств гарантированно оставалась в регионах и направлялась на развитие дорожной инфраструктуры.

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