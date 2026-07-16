Юрий Григорьев предложил оставлять больше доходов от добычи полезных ископаемых в регионах

Депутат Госдумы от Забайкалья Юрий Григорьев («Справедливая Россия») предложил изменить систему распределения налоговых доходов от добычи полезных ископаемых, чтобы большая часть средств гарантированно оставалась в регионах и направлялась на развитие дорожной инфраструктуры.
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