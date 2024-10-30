FT: РФ и Украина начали предварительные переговоры о прекращении ударов по энергообъектам

Страны начали переговоры при посредничестве Катара, отмечает газета. Источники FT отметили снижение частоты ударов по объектам энергетикиРоссия и Украина начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга, пишет Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии