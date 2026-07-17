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SPLETNIK

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Линдси Лохан с мужем отметила третий день рождения сына

Линдси Лохан с мужем отметила третий день рождения сына

Линдси Лохан вместе с мужем, арабским финансистом Бадером Шаммасом, отметила трёхлетие их сына Луая. По такому случаю она опубликовала фото в инстаграме*: супруги устроили для именинника семейный поход в ресторан.

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