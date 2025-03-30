NYT раскрыла детали тайной миссии генералов ВСУ в Германии после начала СВО

Весной 2022 года, спустя два месяца после начала конфликта на Украине, два украинских генерала отправились из Киева в Висбаден с секретной миссией под дипломатическим прикрытием, сообщает The New York Times.
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