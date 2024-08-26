Родился в год крушения «Титаника». Сколько лет самому старому мужчине в мире

Самый старый из ныне живущих мужчин, житель Великобритании Джон Альфред Тиннисвуд отпраздновал свой 112-й день рождения, В апреле "Книга рекордов Гиннеса" признала 111-летнего Тиннисвуда самым старым мужчиной из ныне живущих.
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