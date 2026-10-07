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Новости Тамбова

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СФР направил 400 млн рублей на поддержку беременных в Тамбовской области

СФР направил 400 млн рублей на поддержку беременных в Тамбовской области

На этой неделе в России отмечается День беременных. Семьи, ожидающие появления малыша, могут рассчитывать на финансовую поддержку от Социального фонда ещё до его рождения.

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