Деревенские каникулы и миньоны в 20-х: пять киноновинок для семейного просмотра

В середине лета кинотеатры подготовили для своих зрителей яркие семейные премьеры. В их числе — долгожданный ремейк «Моаны», новые приключения миньонов в Голливуде 1920-х и возвращение полюбившихся героев российских комедий.
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