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Мировое обозрение

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Трамп намерен обсудить с Зеленским мирное урегулирование на Украине

Трамп намерен обсудить с Зеленским мирное урегулирование на Украине

Белый дом сменил пластинку. После месяцев риторики про «поддержку столько, сколько потребуется», от высокопоставленного американского чиновника впервые прозвучала четкая фраза: «Теперь настало время закончить войну».

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