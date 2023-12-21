Нестандартные амплексусы у амфибий

Амплексус на самом деле представляет собой объятие женщины. Поскольку у бесхвостых амфибий оплодотворение наружное, и чтобы оно прошло успешно, самец хватает и удерживает самку, пока она не отложит яйца, и он их оплодотворяет.
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