💪 Тяжёлый рекорд: Атлет из Керчи передвинул КАМАЗ весом больше 11 тонн на 100 метров В честь 10-летия Крымской весны крымчане решили устанавливать новый рекорд России.
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💪 Тяжёлый рекорд: Атлет из Керчи передвинул КАМАЗ весом больше 11 тонн на 100 метров В честь 10-летия Крымской весны крымчане решили устанавливать новый рекорд России.