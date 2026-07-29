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ИА Регнум

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Кто стоит за сетевыми атаками Киева на семьи пленных и пропавших без вести

Кто стоит за сетевыми атаками Киева на семьи пленных и пропавших без вести

21 июля рассказ о сорванной встрече родственников пропавших без вести бойцов с сотрудниками Красного Креста за несколько часов появился во 17 группах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и мессенджере «Телеграм».

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