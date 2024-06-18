А не нужно было скакать. Погостили и хватит

Алексей Горшков

По-моему, "секирбашкизация" изнеженных "щеневмерлов" со стороны более закалённых беженцев из Азии и Африки - НЕМИНУЕМА ... Да и коренным европейцам "майданутые" уже надоели - а даже если бы местные и захотели бы - вписаться за "щеневмерлов" перед "загорелыми" ребятами они просто не в состоянии ... САМИ ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ !!!