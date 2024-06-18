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А не нужно было скакать. Погостили и хватит

А не нужно было скакать. Погостили и хватит

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Проблемы с въездом в Россию, у граждан из У, продолжаются.

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Комментарии
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Алексей Горшков
По-моему, &quot;секирбашкизация&quot; изнеженных &quot;щеневмерлов&quot; со стороны более закалённых беженцев из Азии и Африки - НЕМИНУЕМА ... Да и коренным европейцам &quot;майданутые&quot; уже надоели - а даже если бы местные и захотели бы - вписаться за &quot;щеневмерлов&quot; перед &quot;загорелыми&quot; ребятами они просто не в состоянии ... САМИ ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ !!!
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13 час.
alik3456 Джексон
Я скакал, скакал... И вдруг! Скакалку отобрали... и на фронт посылают.
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
Пора уже и сдохнуть,но как скакал...
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1 час.

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