ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Проблемы с въездом в Россию, у граждан из У, продолжаются.
А не нужно было скакать. Погостили и хватит
Комментарии
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Алексей Горшков
По-моему, "секирбашкизация" изнеженных "щеневмерлов" со стороны более закалённых беженцев из Азии и Африки - НЕМИНУЕМА ... Да и коренным европейцам "майданутые" уже надоели - а даже если бы местные и захотели бы - вписаться за "щеневмерлов" перед "загорелыми" ребятами они просто не в состоянии ... САМИ ВО ВСЁМ ВИНОВАТЫ !!!
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13 час.
alik3456 Джексон
Я скакал, скакал... И вдруг! Скакалку отобрали... и на фронт посылают.
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
Пора уже и сдохнуть,но как скакал...
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1 час.
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