Когда речь заходит о замене окон, первое, что приходит в голову, — найти вариант подешевле. И это нормальное желание, особенно если бюджет ограничен, а проёмов в доме несколько.
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