Глава МО Шаппс заявил, Британия собирается отправить флот в Черное море для защиты украинских судов

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс, дал интервью журналистам газеты Telegraph и сообщил о том, что Лондон рассматривает возможность отправки боевых кораблей в Черное море, для защиты зернового коридора Украины.
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