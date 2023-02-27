Депутат Власов предложил конфисковывать авто злостных нарушителей на нужды армии

Депутат Государственной думы Василий Власов направил письмо на имя главы ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, в котором предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах, передает RT.
Депутат Государственной думы Василий Власов направил письмо на имя главы ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, в котором предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах, передает RT.
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