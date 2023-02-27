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Депутат Власов предложил конфисковывать авто злостных нарушителей на нужды армии

Депутат Власов предложил конфисковывать авто злостных нарушителей на нужды армии

Депутат Государственной думы Василий Власов направил письмо на имя главы ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, в котором предложил создать механизм конфискации автомобилей у лиц, игнорирующих правила безопасности движения на дорогах, передает RT.

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