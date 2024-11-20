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С 1 ноября: важные изменения в правилах торговли для покупателей и продавцов

С 1 ноября: важные изменения в правилах торговли для покупателей и продавцов Ирэн ОрлонскаяС 1 ноября в российских магазинах начали действовать новые правила, направленные на улучшение обслуживания клиентов.

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