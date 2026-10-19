МЕХИКО, 19 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Перу расследуют инцидент с возгоранием крыла самолета во время взлета рейса LA2302 из международного аэропорта имени Хорхе Чавеса.
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