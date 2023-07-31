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«Спартак» – однозначный фаворит игры с «Балтикой», букмекеры ждут голевой матч

В последнем матче второго тура РПЛ «Спартак» примет «Балтику». Коэффициент на победу хозяев поля – 1.

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