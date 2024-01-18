Полковник Макгрегор: Россия образцово реагирует на провокации Запада

Западным странам стоит радоваться, что Россия ведет себя очень сдержанно в ответ на все провокации. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
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