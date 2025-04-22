Ронни О’Салливан обыгрывает Картера после возвращения

Семиратный Чемпион Ронни О’Салливан ведет в счете после первой сессии в матче против Аллистера Картера на Чемпионате мира по снукеру, сообщает WST Ронни О’Салливан принял вызов Картера (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/16 финала Расписание трансляции турнира В напряженном стартовом поединке Чемпионата мира по снукеру в Шеффилде Ронни О’Салливан обыгрывает Али Картера со счетом 5-4.