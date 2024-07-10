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Нидерланды не выигрывают Евро с 1988 года – тогда в финале победили СССР

Нидерланды не выигрывают Евро с 1988 года – тогда в финале победили СССР

Команда Роналда Кумана сегодня уступила Англии (1:2) в полуфинале Евро-2024 и покинула турнир. В последний раз Нидерланды одерживали победу на чемпионате Европы в 1988 году.

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