Новая игра Юсефа Фареса, тестирование Hades 2, детали «Войны Миров: Сибирь», следующая Mafia…

Инсайдер предрекает анонс следующей части Mafia в мае; создатели Hades II проведут закрытое тестирование; стали известны некоторые детали проекта «Война Миров: Сибирь»; создатели NieR: Automata и Stellar Blade сказали друг другу, какие они классные; команда Юсефа Фареса намекает на анонс новой игры; Black Mesa получила свежий крупный патч; студия OtherSide поделилась подробностями сетевого иммёрсив-сима Thick as&nb .
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