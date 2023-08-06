Алжир и Евросоюз выступили за восстановление конституционного порядка в Нигере

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель провели телефонный разговор, во время которого обсудили развитие ситуации в Нигере, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление алжирского МИД.