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Алжир и Евросоюз выступили за восстановление конституционного порядка в Нигере

Алжир и Евросоюз выступили за восстановление конституционного порядка в Нигере

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель провели телефонный разговор, во время которого обсудили развитие ситуации в Нигере, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление алжирского МИД.

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