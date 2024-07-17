Страна и люди
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Страна и люди

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В России задумались о полном запрете электросамокатов

В России задумались о полном запрете электросамокатов

58% респондентов согласны.Ни дня без новостей об электросамокатах. Совсем недавно Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых штрафах за нарушение ПДД на средствах индивидуальной мобильности, а теперь в официальном Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина опубликован краткий опрос: не стоит ли полностью запретить передвижение по улицам на электросамокатах? Почему бы нет: 58% респондентов «за», 37% «против», еще 5% воздержались.

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Комментарии
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sss
кто нибудь, объясните мне, откуда эта агрессивная манера заставлять всех слушать то, что нравится одному? есть беспроводные наушники - вставь и долбись  в свои личные уши. Нет, ему же надо,  чтобы ВСЕ... Шариковы неотесанные, беспардонные и тупые...
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