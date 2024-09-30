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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Итурральде о фоле Ле Нормана на Винисиусе: «Это свисток и желтая карточка. Судья хорошо сработал»

На 62-й минуте матча, завершившегося со счетом 1:1, главный судья встречи Матео Бускетс Феррер зафиксировал нарушение правил на Винисиусе.

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