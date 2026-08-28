В социальных сетях разгорается очередной конфликт. Поводом стало видео, записанное гостьей из Средней Азии в стенах Владивостокской клинической больницы №1.
Русские устали платить за "халяву": "Не нравится — езжайте домой". Новые правила ОМС вызвали гнев у мигрантов
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Долго продлилось время "отвыкания" от системы медицинского обслуживания граждан ставших "независимыми" из бывших республик Союза, которые приезжали в Россию. Приняты законы и следует их выполнять, даже если кого-то это "удивляет" и стало неожиданностью.
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1 м.
Александр Александров
Юрий Супоня
1.Я смотрю на это иначе. 60 миллиардов сумма совершенно ничтожная. Это получается по 400 рублей на гражданина России. 2, На медицину тратится в России всего 3, 6% ВВП, тогда как в США 17%, во Франции 12%. Злорадствовать по поводу того, что теперь иностранцы не будут получать медпомощи смешно. 3 Ну вместо 2 месячного ожидания УЗИ будете ждать &quot;всего&quot; 58 дней. 4. Суть в том, чтобы увеличить финансирование здравоохранения. Депутат ГД от фракции КПРФ А.В. Куринный внёс законопроект об увеличении финансирования до 6%.Вот в советское время с иностранцев тоже деньги не брали за медпомощь, и всем хватало.- и вашим и нашим. А увеличить есть с чего, например повышение подоходного налога со сверхбогатых людей. А то развелось миллиардеров, уже 151 человек.
Так Вы что... О России вообще ничего не знаете? Давно уже введена ступенчатая шкала НДФЛ. Отстаёте от жизни...
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1 м.
ВВ
Владимир Витковский
elena avdeeva
Или баран
... из одной кошары...
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4 н.
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