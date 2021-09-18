Ванилла SU

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Муж на месяц. Часть 3

Муж на месяц. Часть 3

Глава 3 - Честно, я, когда тебя встретила подумала, что ты меня обманываешь, что выходишь замуж, - призналась Руда, когда мы стояли с ней на палубе корабля, который плыл к порталу, разделявшему нашу страну от Сумеречной Парусии.

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