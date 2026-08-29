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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Белов: «Стась и Бывальцев – довольно возрастные центры, для них переход в «Ак Барс» – хороший шанс. Многое будет зависеть от адекватной работы с игроками, роли в команде»

Бывший тренер «Ак Барса» Валерий Белов оценил переход в команду нападающих Андрея Стася и Алексея Бывальцева.

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