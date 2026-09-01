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ИА Регнум

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Каждая курица на счету: как и для чего сообщать о своих птицах государству

Каждая курица на счету: как и для чего сообщать о своих птицах государству

В сети массово завирусились ролики с россиянами, которые везут кур для регистрации в МФЦ. Связано это с вступлением в силу правил обязательного учета домашней птицы в личных подсобных хозяйствах.

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