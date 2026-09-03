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Контрафронт

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Гаити: 2 сентября местные власти объявили, что двое граждан Южной Кореи были освобождены из плена...

Гаити: 2 сентября местные власти объявили, что двое граждан Южной Кореи были освобождены из плена после того, как они были похищены неизвестными вооруженными людьми возле университетской больницы Ла-Пэ в Порт-о-Пренсе 31 июля.

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