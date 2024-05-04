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Причина не уважения мигрантов к законам России

Причина не уважения мигрантов к законам России

Все объясняется просто. Это жадность и равнодушие к будущему России у некоторых чинов в кабинетах. Почему не решается мигрантка я проблема? Потому что депутаты, генералы и полковники, не про всех речь, не заинтересованы в её решении.

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Комментарии
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Алексей Зорин
Вот интересная ситуация, в Европе и других странах ведь тоже есть русские диаспоры, но ни где в новостях не слышал, что бы они перекрывали улицы, махали флагами, устраивали дикие танцы и учили местных женщин во что им одеваться. Везде главные герои это мигранты вывалившиеся из своих полунищих стран и несущих всю свою дичь к нам.
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23 мин.
Gusel Pauli
хотела тоже указать  АВТОРУ на его грамотность в кавычках уже в заглавии😉😉😊
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16 мин.
ВВ
Валентина Власова
Вот нужно строго спросить с этих органов за азеровский песпредел.Если боятся, пусть оставят эту службу для более смелых,а особенно с власть предержащих спросить.
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7 мин.

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