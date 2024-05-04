Причина не уважения мигрантов к законам России

Алексей Зорин

Вот интересная ситуация, в Европе и других странах ведь тоже есть русские диаспоры, но ни где в новостях не слышал, что бы они перекрывали улицы, махали флагами, устраивали дикие танцы и учили местных женщин во что им одеваться. Везде главные герои это мигранты вывалившиеся из своих полунищих стран и несущих всю свою дичь к нам.