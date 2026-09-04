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Живая Кубань

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На Кубани страховой агент присвоил 2,6 млн рублей клиентов при оформлении ОСАГО

На Кубани страховой агент присвоил 2,6 млн рублей клиентов при оформлении ОСАГО

На Кубани страховой агент присвоил 2,6 млн рублей клиентов при оформлении ОСАГОВ Белореченске задержали 48-летнего страхового агента, которого подозревают в мошенничестве при оформлении полисов ОСАГО.

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